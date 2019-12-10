СМИ назвали сумму, за которую Абрамович может продать «Челси»
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- РИА Новости
О готовности россиянина продать английский клуб сообщает The Wall Street Journal.
Абрамович купил «Челси» в 2003 году за €140 млн. За это время лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды) и один раз победили на клубном чемпионате мира. Также за это время «Челси» по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок.
Ранее в «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб.