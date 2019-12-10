СМИ назвали сумму, за которую Абрамович может продать «Челси»

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Российский бизнесмен Роман Абрамович готов продать клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» за €3,6 млрд.
СМИ назвали сумму, за которую Абрамович может продать «Челси»
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

О готовности россиянина продать английский клуб сообщает The Wall Street Journal.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за €140 млн. За это время лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды) и один раз победили на клубном чемпионате мира. Также за это время «Челси» по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок.

Ранее в «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб.

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