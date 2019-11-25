В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.

«Я никогда не слышал от Абрамовича фразы: «Пора готовиться к продаже клуба». Некоторые люди считают, что из-за политической ситуации смогут выгодно купить «Челси», но это не так», — цитирует Бака The Guardian.

По его словам, уже появлялись предложения по поводу покупки, но в «Челси» не стали на них отвечать.

«Роман был максимально вовлечён в жизнь клуба с самого начала, сейчас ничего не изменилось», — добавил Бак.

Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года. За это время лондонский коллектив по пять раз выигрывал чемпионат и кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок Англии, а также один раз — Лигу чемпионов.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ.