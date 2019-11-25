В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
- © imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«Я никогда не слышал от Абрамовича фразы: «Пора готовиться к продаже клуба». Некоторые люди считают, что из-за политической ситуации смогут выгодно купить «Челси», но это не так», — цитирует Бака The Guardian.
По его словам, уже появлялись предложения по поводу покупки, но в «Челси» не стали на них отвечать.
«Роман был максимально вовлечён в жизнь клуба с самого начала, сейчас ничего не изменилось», — добавил Бак.
Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года. За это время лондонский коллектив по пять раз выигрывал чемпионат и кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок Англии, а также один раз — Лигу чемпионов.
Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ.