СМИ: Ананидзе попал в сферу интересов тульского «Арсенала»

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе может покинуть клуб в зимнее трансферное окно и перейти в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско давал шанс хавбэку во встречах чемпионата России с «Арсеналом» (0:1) и «Зенитом» (0:1), но футболист его не использовал.

Сейчас рассматриваются варианты с арендой Ананидзе другой командой. «Арсенал» Тула является одним из главных кандидатов на приобретение полузащитника.

В текущем сезоне Ананидзе провёл за свою команду десять матчей и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отказались от воспитанника «Спартака».