СМИ: «Крылья Советов» отказались от воспитанника «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» предлагал самарским «Крыльям Советов» приобрести своего воспитанника, полузащитника Аяза Гулиева.

Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не видит полузащитника в своей команде. «Спартак» предложил «Крыльям Советов» взять Гулиева в аренду, но в самарском клубе отказались.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провёл 11 матчей за «Спартак», в которых не забил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что, по словам генерального директора московского «Спартака» Томаса Цорна, клуб не планирует покупать футболистов в зимнее трансферное окно.