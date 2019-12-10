СМИ: «Крылья Советов» отказались от воспитанника «Спартака»
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- РИА Новости
Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не видит полузащитника в своей команде. «Спартак» предложил «Крыльям Советов» взять Гулиева в аренду, но в самарском клубе отказались.
В текущем сезоне 23-летний хавбек провёл 11 матчей за «Спартак», в которых не забил ни одного мяча.
Ранее сообщалось, что, по словам генерального директора московского «Спартака» Томаса Цорна, клуб не планирует покупать футболистов в зимнее трансферное окно.