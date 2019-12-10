СМИ: «Крылья Советов» отказались от воспитанника «Спартака»

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Московский футбольный клуб «Спартак» предлагал самарским «Крыльям Советов» приобрести своего воспитанника, полузащитника Аяза Гулиева.
СМИ: «Крылья Советов» отказались от воспитанника «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не видит полузащитника в своей команде. «Спартак» предложил «Крыльям Советов» взять Гулиева в аренду, но в самарском клубе отказались.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провёл 11 матчей за «Спартак», в которых не забил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что, по словам генерального директора московского «Спартака» Томаса Цорна, клуб не планирует покупать футболистов в зимнее трансферное окно.

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