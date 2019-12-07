Цорн заявил, что «Спартак» не планирует покупать футболистов в зимнее трансферное окно
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«Летом была большая перестройка, мы не планируем делать большие изменения зимой. Мы будем обсуждать этот вопрос с тренерским штабом», — приводит слова Цорна ТАСС.
Он также отметил, что у клуба есть предложения от других команд по ряду игроков.
«Будем думать. По Педро Роше решение не принято, в декабре обсудим вопрос о продлении его аренды и примем решение», — добавил гендиректор клуба.
В летнее трансферное окно «Спартак» пополнил свой состав шестью новыми игроками — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Джорданом Ларссоном, Гусом Тилем и Алексом Кралом.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Словакии Боженика.