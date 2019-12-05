СМИ: ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Словакии Боженика

Российский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение словацкой «Жилине» по трансферу 20-летнего нападающего Роберта Боженика.

Об этом сообщает издание Sport Aktuality со ссылкой на агента футболиста сборной Словакии Мартина Петраша.

По его словам, предложение москвичей является «очень интересным» для «Жилины», но словацкий клуб не торопится с принятием окончательного решения.

«Благодаря выступлениям Боженика за клуб и сборную заинтересованность в его услугах проявляют всё больше клубов. Наше агентство ждёт предложений из Германии и Италии. Сейчас есть только одно конкретное предложение от постоянного участника итальянской Серии А», — отметил Петраш.

Предполагается, что итальянским клубом, интересующимся Божеником, является «Дженоа», занимающий на данный момент 18-ю строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €650 тыс. Его контракт с «Жилиной» действует до 30 июня 2022 года.

Как сообщалось ранее, армейцы планируют арендовать Боженика с правом дальнейшего выкупа его контракта у «Жилины».