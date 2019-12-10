Канадская лыжница Скотт раскритиковала неполное отстранение российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам канадка Ребекка Скотт прокомментировала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Важно прочесть то, что написано мелким шрифтом. То, что продвигается как отстранение, на самом деле им не является. Этого недостаточно. Это не соответствует тому, что действительно отвечает принципам честного спорта и защищает чистых спортсменов», — приводит слова Скотт CBC.

Она отметила, что решение WADA по России не оправдало ожиданий от организации в свете серьёзности нарушений.

«Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создаёт и придерживается, — это всё недостаточно, то что же нужно сделать?» — добавила член комитета спортсменов WADA.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.