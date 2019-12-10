Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

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Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
  • Reuters

«Олимпийским играм нужен старт с чистого листа. Я говорю о полном изменении мышления, этическом и научном. Это противоречит интересам антидопинговых бюрократов, чьё решение отстранить Россию было бы более значимо, если бы WADA было хоть чем-то лучше, чем та же Россия со своим допингом. Здесь мы видим битву коррумпированных полицейских и преступников, в которой страдают многие атлеты. WADA на самом деле не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио. WADA лишь запретило гимн и флаг. Это идеальное решение для организации, заботой которой является нанесение косметики, вливание ботокса в проблему», — написала Дженкинс.

Она отметила, что в целом решение WADA разрешить чистым российским спортсменам выступать в нейтральном статусе является правильным, но высказала мнение, что WADA не подходит на роль организации, которая может разделить виновных и случайных жертв.

«Само WADA — слабый участник истории. А ещё важнее, что это испорченный инструмент, которому нельзя доверять. Никому не может нравиться поведение России, но WADA не является легитимным судьёй», — добавила журналистка.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что вопрос участия россиян с допинговым прошлым в ОИ и ЧМ требует обсуждения.

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