Американская журналистка неуважительно высказалась о российском гимне и флаге

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс в своём материале о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России позволила себе неуважительное высказывание относительно российского гимна и флага.

В своём материале Дженкинс назвала российский гимн мелодией, а флаг — небольшим куском материи.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.