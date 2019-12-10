Американская журналистка неуважительно высказалась о российском гимне и флаге
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В своём материале Дженкинс назвала российский гимн мелодией, а флаг — небольшим куском материи.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.