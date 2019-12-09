Джикия ответил болельщику, спросившему о безволии «Спартака» в матче с «Ростовом»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил болельщику, который спросил, почему команда так безвольно играла в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«У кого оно было? Лучше уточнить, кого он имеет в виду. Конечно, мне стыдно, что мы проиграли 1:4, но, если говорить о безволии, лучше конкретизировать. Лично у меня его не было», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белых во многом подвела реализация в минувшей игре.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:4 в пользу «Ростова», который благодаря такому результату поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что считает несправедливым счёт матча с «Ростовом».