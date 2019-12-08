Тедеско считает несправедливым счёт матча с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал несправедливым итоговый счёт матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Сегодня, считаю, 1:4 — несправедливый счёт. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моё мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы — вместе, у ребят должны гореть глаза. Если вы считаете, что поражение — моя вина, то можете так и написать, я соглашусь с этим. У нас очень молодая команда, много молодых ребят. Нужно работать и развиваться», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:4 в пользу «Ростова», который благодаря такому результату поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее сообщалось, что Тедеско подвёл предварительные итоги своей работы в команде.