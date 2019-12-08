Тедеско — журналистам: до скорых встреч, если я буду ещё в команде

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» подвёл предварительные итоги своей работы в команде.
Тедеско — журналистам: до скорых встреч, если я буду ещё в команде
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«Я думаю, что это работа журналистов и болельщиков — давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, что представлял собой «Спартак» до моего прихода, и видите, что представляет сейчас. Всё, что вы напишете о моей деятельности, я приму. Восемь очков в семи матчах — это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего, можно было выигрывать у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше. Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих — четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

В конце пресс-конференции специалист поблагодарил всех присутствующих, пожелал им хорошо провести предстоящие праздники и добавил: «Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещё в команде».

Немецкий специалист возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда выиграла три матча, дважды сыграла вничью и трижды потерпела поражение. По итогам 19 туров «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что Тедеско назвал сумасшествием проигранный матч РПЛ с «Ростовом».

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