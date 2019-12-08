Тедеско назвал сумасшествием проигранный матч РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень расстроены таким результатом. Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Я считаю, что счёт немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы», — приводит слова Тедеско Sport24.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:4 в пользу «Ростова», который благодаря такому результату поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее сообщалось, что болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов».