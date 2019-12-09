«Спартак» уступил в Хельсинки в последней игре перед перерывом в КХЛ

Московский «Спартак» потерпел поражение в последнем перед перерывом на Евротур матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В понедельник, 9 декабря, подопечные Олега Знарка уступили в Хельсинки местному «Йокериту» (2:3). Уже к середине первого периода хозяева усилиями Стива Мозеса и Микко Лехтонена сделали себе комфортный задел в две шайбы.

Гостям удалось оперативно отыграть один гол: ворота Яниса Калниньша поразил Анатолий Никонцев. Однако «Йокерит» в этот вечер оказался сильнее. За девять секунд до конца второй 20-минутки Сами Лепистё реализовал большинство. В концовке москвичи усилиями Каспарса Даугавиньша вновь сократили отставание до минимума. Но на большее их не хватило.

«Йокерит» и «Спартак» занимают соседние строчки в дивизионе Боброва, имея по 43 очка. Финны при этом провели на одну игру меньше.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ.