ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Константина Окулова, Максима Шалунова, Марио Кемпе и Максима Мамина, оформившего дубль.

«Динамо» ответило голами Теэму Пулкинена и Франсиса Паре.

Таким образом, ЦСКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 35 матчах. «Динамо» потерпело шестое поражение подряд и продолжает занимать последнее, 12-е место с 27 очками в 36 встречах.

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:2), череповецкая «Северсталь» по буллитам уступила ярославскому «Локомотиву» (2:3), а омский «Авангард» крупно обыграл казанский «Ак Барс» (3:0).

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