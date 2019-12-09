Карпин об акции фанатов: в Испании никого не сажают за мат

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об акции футбольных фанатов, которые в знак протеста против задержаний своих товарищей покинули стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги.

«До 30-й минуты был шум, а после — тишина, будто в театре. Это заметно. Я думаю, что у нас большие проблемы в футболе и не только в нём. Это акция нефутбольная. На каком уровне? На политическом уровне. Баннер: «Фанат — не преступник». Раз не одна тысяча болельщиков жертвует футболом, люди уходят на 30-й минуте игры, то эта акция должна быть замечена», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

По словам специалиста, ситуацию с болельщиками в чемпионате России можно сравнить с катастрофой.

«В Испании кричат, ругаются матом. У них свой мат, жёсткий. Там постоянно кричат на судью. Никого не сажают. Для них это нонсенс», — констатировал Карпин.

В 19-м туре РПЛ «Ростов» крупно победил «Спартак» в Москве (4:1). Команда Карпина будет зимовать на третьей строчке в турнирной таблице. Ростовчане имеют равное количество очков с ЦСКА (по 34), но опережают москвичей по дополнительным показателям.

Ранее жена наставника «Ростова» Дарья Карпина заявила, что за кричалки фанатов нельзя наказывать задержаниями.