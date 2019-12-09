Жена Карпина о фанатах: за кричалки нельзя наказывать задержаниями
- @fcsm_official
Таким способом болельщики выразили протест против задержания поклонников московского «Спартака» в Санкт-Петербурге за оскорбительные речовки в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Лично я считаю, что кричалки и оралки — тоже часть футбола. Они не могут наказываться двухдневными задержаниями. Конечно, неприятно и обидно, когда в твой адрес звучат ругательства, но с этим сталкиваются футболисты, тренеры, судьи по всему миру. Что поделать, таковы традиции — сродни языческим обрядам, если хотите! Впечатлило, что даже болельщики «Зенита» поддержали акцию, хотя оскорбления были в адрес их игрока. Думаю, это тоже о многом говорит. Одним словом, я против хамства, но такие жёсткие меры по отношению к болельщикам — это чересчур», — написала Дарья Карпина на своей странице в Instagram, сопроводив пост хештегом #фанатнепреступник.
Ранее сообщалось, что приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали из России.
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Получила много сообщений по поводу моего личного отношения к недавнему протесту со стороны фанатов, болельщиков. Лично я считаю, что кричалки, оралки и т.п. – тоже часть футбола, и, даже скабрезные и грубоватые, они не могут наказываться двухдневными задержаниями! Почему, в таком случае, не арестовали болельщиков, кидавших банан в Роберто Карлоса и других футболистов? Ведь это расизм, что еще хуже! И подобных случаев полным-полно. Конечно, неприятно и обидно, когда в твой адрес звучат ругательства, но с этим сталкиваются футболисты, тренеры, судьи по всему миру! Что поделать, таковы традиции – сродни языческим обрядам, если хотите! Впечатлило то, что даже болельщики Зенита поддержали акцию, хотя оскорбления были в адрес их игрока. Думаю, это тоже о многом говорит Одним словом, я против хамства, но такие жесткие меры по отношению к болельщикам – это чересчур! #фанатнепреступник