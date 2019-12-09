Егорян продолжает подготовку к ОИ-2020, несмотря на санкции WADA

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян расстроена известием о том, что отечественные спортсмены не смогут представить Россию на Играх в Токио 2020 года.

Тем не менее двукратная победительница чемпионатов мира и обладательница шести золотых медалей чемпионатов Европы призналась, что не собирается опускать руки и продолжает готовиться к важным стартам.

«Чистым спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в Олимпиаде. Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию», — написала Егорян на своей странице в Instagram.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена.