Егорян продолжает подготовку к ОИ-2020, несмотря на санкции WADA

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Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян расстроена известием о том, что отечественные спортсмены не смогут представить Россию на Играх в Токио 2020 года.
Егорян продолжает подготовку к ОИ-2020, несмотря на санкции WADA
  • РИА Новости

Тем не менее двукратная победительница чемпионатов мира и обладательница шести золотых медалей чемпионатов Европы призналась, что не собирается опускать руки и продолжает готовиться к важным стартам.

«Чистым спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в Олимпиаде. Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию», — написала Егорян на своей странице в Instagram.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена.

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Решение принято.... WADA закрыла Российский спорт на 4 года. Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио 2020. Эта новость очень расстраивает!!! Мы не собираемся опускать руки, ведь "чистым" спортсменам всё-таки удастся поучаствовать на ОИ. Да, без флага! Да, без гимна! И в белом.... Но у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ! Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти ЗОЛОТУЮ медаль в НАШУ страну- Россию !!! Мы хотим чтобы Вы и наша страна гордились, тем что самые сильные спортсмены в России! #wada #допинг #ои2020 #токио2020 #tokio2020 #решениеwada #сборнаяроссии #teamrussia #olimpicteam #olimpicgames #сборнаяроссии

Публикация от Егорян Яна (@egorianiana)

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