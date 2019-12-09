Глава норвежских лыжников: чаша терпения по поводу русских переполнена

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте считает отстранение российских спортсменов от крупных международных соревнований хорошим решением.

По его мнению, не должно существовать разных правил для участия в чемпионате мира и Кубке мира.

«Иначе люди это не поймут. Правила должны быть едиными. Нужно посмотреть, как WADA формулирует свои критерии и позволяет ли это оставлять допуск на усмотрение отдельных международных федераций. В принципе, я против коллективного наказания, но чаша уже переполнена», — приводит слова Рёсте NRK.

Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал санкции WADA против России «грустными новостями».