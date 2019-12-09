Глава норвежских лыжников: чаша терпения по поводу русских переполнена

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте считает отстранение российских спортсменов от крупных международных соревнований хорошим решением.
Глава норвежских лыжников: чаша терпения по поводу русских переполнена
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По его мнению, не должно существовать разных правил для участия в чемпионате мира и Кубке мира.

«Иначе люди это не поймут. Правила должны быть едиными. Нужно посмотреть, как WADA формулирует свои критерии и позволяет ли это оставлять допуск на усмотрение отдельных международных федераций. В принципе, я против коллективного наказания, но чаша уже переполнена», — приводит слова Рёсте NRK.

Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал санкции WADA против России «грустными новостями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить