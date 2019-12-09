Глава норвежских лыжников: чаша терпения по поводу русских переполнена
- © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
- globallookpress.com
По его мнению, не должно существовать разных правил для участия в чемпионате мира и Кубке мира.
«Иначе люди это не поймут. Правила должны быть едиными. Нужно посмотреть, как WADA формулирует свои критерии и позволяет ли это оставлять допуск на усмотрение отдельных международных федераций. В принципе, я против коллективного наказания, но чаша уже переполнена», — приводит слова Рёсте NRK.
Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал санкции WADA против России «грустными новостями».