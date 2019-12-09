Хоркина прокомментировала решение WADA

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Чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с Inforeactor прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
Хоркина прокомментировала решение WADA
  • РИА Новости

«Я, во-первых, скажу, что решение WADA — несправедливое. Мы уже выступали и без гимна, и без флага, для России это не в новинку. Мне хочется услышать, что скажет на этот счёт президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Надеюсь, что какие-то плюсы в нашу сторону им будут озвучены», — заявила она.

По её мнению, в настоящее время в мировом спорте существуют двойные стандарты.

Как добавила Хоркина, нельзя лишать спортсменов гражданства, гимна и флага.

Со своей стороны, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко в беседе с «Невскими новостями» отметила, что решение WADA — не повод опускать руки.

«Мы работаем по той же схеме, по которой и работали. К нашему виду спорта никогда не было никаких претензий. За этот год я сдала уже 13 допинг-тестов, и все они в норме», — сказала она.

Ранее в ФИФА отреагировали на решение исполкома WADA по России.

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