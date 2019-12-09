В ФИФА отреагировали на решение исполкома WADA по России

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и находится в контакте с ним, уточняет границы действия санкций в отношении России.

«ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола», — заявили в ФИФА в ответ на запрос RT.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причиной стал ряд манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее глава комитета по соответствию WADA заявил, что РУСАДА не может продолжать свою работу.