В ФИФА отреагировали на решение исполкома WADA по России

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и находится в контакте с ним, уточняет границы действия санкций в отношении России.
В ФИФА отреагировали на решение исполкома WADA по России
  • Reuters

«ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола», — заявили в ФИФА в ответ на запрос RT.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причиной стал ряд манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее глава комитета по соответствию WADA заявил, что РУСАДА не может продолжать свою работу.

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