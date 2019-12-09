Глава комитета по соответствию WADA: РУСАДА не может продолжать свою работу

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор выразил сомнение, что апелляция российской стороны на решение организации будет удовлетворена в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Глава комитета по соответствию WADA: РУСАДА не может продолжать свою работу
  • Reuters

«РУСАДА не может продолжать свою работу, правила необходимо выполнять. Вопрос в том, чтобы РУСАДА выполняло все требования. Я не ожидаю, что решение CAS будет иным», — заявил Тэйлор.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных турниров на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории. У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции.

Ранее Хрычиков заявил, что санкции WADA против России вступят в силу не раньше весны 2020 года.

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