Глава комитета по соответствию WADA: РУСАДА не может продолжать свою работу
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«РУСАДА не может продолжать свою работу, правила необходимо выполнять. Вопрос в том, чтобы РУСАДА выполняло все требования. Я не ожидаю, что решение CAS будет иным», — заявил Тэйлор.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных турниров на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории. У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции.
Ранее Хрычиков заявил, что санкции WADA против России вступят в силу не раньше весны 2020 года.