Хрычиков заявил, что санкции WADA против России вступят в силу не раньше весны 2020 года

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что ввиду скорой подачи апелляции с российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) смогут вступить в силу не ранее весны 2020 года.

«Маловероятно, что CAS примет решение в течение зимы. На практике это означает, что до конца зимы санкции не вступят в силу. РУСАДА может согласиться с решением или не согласиться, у него есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию. Если РУСАДА не соглашается с данным решением, то оно напрямую идёт в CAS», — сказал Хрычиков.

Также член наблюдательного совета РУСАДА рассказал о том, что подать апелляцию на решение WADA могут также и другие организации, представляющие российский спорт.

«Если РУСАДА согласится с решением, то 21 день наступает для других организаций, которые могут пострадать от данного решения. Ними могут быть международные федерации, Паралимпийский комитет России, Олимпийский комитет России и прочие. Они также имеют 21 день на то, чтобы подать в CAS апелляцию. Они имеют на это право через 21 день, который есть у РУСАДА. Для них период наступает несколько позже. Процедура ещё продолжается, сейчас решение принято, дальше вопрос в юридических аргументах», — добавил Хрычиков.

Ранее глава ФСГР Титов обвинил WADA в отсутствии доказательств против России.