Глава ФСГР Титов обвинил WADA в отсутствии доказательств против России

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований необъективным.

«Я считаю эти решения необъективными и необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. WADA наказывает Россию как государство. Они вмешивались в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства. Были рассуждения спортсменов, журналистов, однако не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию? WADA — абсолютно непрозрачная организация. Для меня эти все механизмы непонятны. Наказывают страну и всех чистых спортсменов. Почему это должно быть справедливо?» — цитирует Титова РИА Новости.

Исполком WADA принял решение о санкциях против российского спорта ввиду махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в IIHF заявили о невозможности перенести запланированные в России чемпионаты мира по хоккею.