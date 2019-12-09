Глава ФСГР Титов обвинил WADA в отсутствии доказательств против России

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований необъективным.
Глава ФСГР Титов обвинил WADA в отсутствии доказательств против России
  • РИА Новости

«Я считаю эти решения необъективными и необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. WADA наказывает Россию как государство. Они вмешивались в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства. Были рассуждения спортсменов, журналистов, однако не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию? WADA — абсолютно непрозрачная организация. Для меня эти все механизмы непонятны. Наказывают страну и всех чистых спортсменов. Почему это должно быть справедливо?» — цитирует Титова РИА Новости.

Исполком WADA принял решение о санкциях против российского спорта ввиду махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в IIHF заявили о невозможности перенести запланированные в России чемпионаты мира по хоккею.

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