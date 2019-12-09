В IIHF заявили о невозможности перенести запланированные в России чемпионаты мира по хоккею

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Международная федерации хоккея (IIHF) заявила, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), организация не может изменить место проведения чемпионатов мира среди мужчин, женщин, а также молодёжного первенства мира, проведение которых запланировано в течение ближайших четырёх лет в России.
В IIHF заявили о невозможности перенести запланированные в России чемпионаты мира по хоккею
  • Reuters

«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они состоятся в России, как и планировалось. Относительно участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться российские флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения WADA», — цитирует РИА Новости источник в IIHF.

WADA отстранила Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок.

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