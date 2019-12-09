Колобков считает, что у России достаточно аргументов для апелляции в CAS

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Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что у российского спорта достаточно аргументов для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Колобков считает, что у России достаточно аргументов для апелляции в CAS
  • РИА Новости

«Мне кажется, эта тема давно затянулась, сменилось несколько поколений спортсменов. Мы не говорим о том, что у WADA нет претензий. Они есть. Но у нас аргументация достаточная. Она носит как технический, так и процессуальный характер. Сейчас наблюдательный совет РУСАДА должен принять решение по поводу перспектив этого дела. У меня есть сведения, что перспективы хорошие. В CAS дело рассматривается не на основании комитета по соответствию. Между прочим, мы предлагали проводить расследование совместно с WADA. Но на это никто не пошёл. Ситуация требует постоянного взаимодействия. Теперь будет другая процедура», — заявил Колобков на пресс-конференции.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее Колобков отказался отвечать Ганусу по поводу смены руководства в российском спорте.

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