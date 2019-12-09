Колобков отказался отвечать Ганусу по поводу смены руководства в российском спорте
- РИА Новости
«У РУСАДА есть все полномочия проводить расследования. Перед Ганусом стоит задача исследовать всю информацию и предоставить её наблюдательному совету. Не хочу ему отвечать, пусть занимается своими полномочиями», — заявил Колобков на пресс-конференции.
WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.
Ранее в WADA рассказали о 145 российских спортсменах с изменёнными пробами.