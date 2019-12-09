Колобков отказался отвечать Ганусу по поводу смены руководства в российском спорте

Министр спорта России Павел Колобков отказался отвечать генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу, который выразил уверенность, что спортивные руководители, занимавшиеся выводом отечественного спорта из кризиса, не справились со своей задачей.

«У РУСАДА есть все полномочия проводить расследования. Перед Ганусом стоит задача исследовать всю информацию и предоставить её наблюдательному совету. Не хочу ему отвечать, пусть занимается своими полномочиями», — заявил Колобков на пресс-конференции.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее в WADA рассказали о 145 российских спортсменах с изменёнными пробами.