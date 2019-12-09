Замглавы РУСАДА заявила, что не удивлена решением исполкома WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. Тем, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA мы наблюдали примерно такую же картину. Как я понимаю, сейчас членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Решением исполкома WADA Россия лишена права участвовать и принимать крупные международные турниры сроком на четыре года. Санкции были наложены за манипуляцию с базой данных московской лаборатории.

Ранее Пахноцкая заявила, что россияне смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.