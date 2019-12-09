Замглавы РУСАДА заявила, что не удивлена решением исполкома WADA
- РИА Новости
«Решение исполкома WADA было ожидаемым. Тем, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA мы наблюдали примерно такую же картину. Как я понимаю, сейчас членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Решением исполкома WADA Россия лишена права участвовать и принимать крупные международные турниры сроком на четыре года. Санкции были наложены за манипуляцию с базой данных московской лаборатории.
Ранее Пахноцкая заявила, что россияне смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.