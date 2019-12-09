Пахноцкая заявила, что россияне смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом

Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Об этом Пахноцкая рассказала РИА Новости. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к соревнованиям, если докажут соблюдение всемирного антидопингового кодекса.

Согласно решению исполкома WADA, Россия отстранена от участия на крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступить на турнирах под нейтральным флагом и без гимна страны.

Ранее сообщалось, что Россия имеет 21 день на подачу апелляции на решение WADA.