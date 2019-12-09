СМИ: WADA ввело запрет на посещение крупных спортивных мероприятий руководству ОКР и ПКР

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также российским чиновникам посещать крупные спортивные соревнования.
СМИ: WADA ввело запрет на посещение крупных спортивных мероприятий руководству ОКР и ПКР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Запрет введён в рамках четырёхлетнего отстранения России от крупных международных соревнований.

Ранее сообщалось, что исполком WADA лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях на четыре года.

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