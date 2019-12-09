Кремлёв считает, что WADA и МОК не отстранят российский спорт

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил надежду на то, что отечественному спорту удастся избежать самых серьёзных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).
Кремлёв считает, что WADA и МОК не отстранят российский спорт
  • РИА Новости

«Пока речь идёт только о рекомендациях со стороны WADA. Думаю, члены исполкомов WADA и МОК — здравые люди и до настолько жёсткого решения в отношении России не дойдёт. Всё же наша страна является одной из величайших спортивных держав», — заявил Кремлёв RT.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Заседание исполкома состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава ФСБР назвал бесчеловечным возможное отстранение российского спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить