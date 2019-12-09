Кремлёв считает, что WADA и МОК не отстранят российский спорт
- РИА Новости
«Пока речь идёт только о рекомендациях со стороны WADA. Думаю, члены исполкомов WADA и МОК — здравые люди и до настолько жёсткого решения в отношении России не дойдёт. Всё же наша страна является одной из величайших спортивных держав», — заявил Кремлёв RT.
Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Заседание исполкома состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что глава ФСБР назвал бесчеловечным возможное отстранение российского спорта.