Кремлёв считает, что WADA и МОК не отстранят российский спорт

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил надежду на то, что отечественному спорту удастся избежать самых серьёзных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Пока речь идёт только о рекомендациях со стороны WADA. Думаю, члены исполкомов WADA и МОК — здравые люди и до настолько жёсткого решения в отношении России не дойдёт. Всё же наша страна является одной из величайших спортивных держав», — заявил Кремлёв RT.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Заседание исполкома состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава ФСБР назвал бесчеловечным возможное отстранение российского спорта.