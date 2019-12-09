Глава ФСБР назвал бесчеловечным возможное отстранение российского спорта

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта будет не слишком суровым.

«Не хотелось бы даже предполагать такое развитие событий, как отстранение всего российского спорта, но этот вопрос стоит на повестке в том числе. Однако не думаю, что такое решение должно быть принято, это будет крайне несправедливо и бесчеловечно. Огромное количество российских атлетов, которые живут Олимпийскими играми и готовятся к ним, являются абсолютно чистыми», — сказал Мамиашвили RT.

9 декабря на исполкоме WADA будет вынесено решение относительно возможного отстранения России от крупных спортивных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Свищёв заявил, что международные организации любят и уважают российский спорт.