Тедеско: страха перед советом директоров «Спартака» нет

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не боится выступать перед советом директоров клуба на следующем собрании руководства.
Тедеско: страха перед советом директоров «Спартака» нет
  • РИА Новости

«Мне не страшно. А почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы уступили «Зениту» на выезде. Не хотелось проигрывать, однако вы помните, какая была игра. Уступили «Ростову», но это тоже сильный соперник. Страха нет», — цитирует Тедеско Sport24.

«Спартак» под руководством Тедеско набрал восемь очков в семи матчах, проиграв два последних поединка подряд.

Ранее сообщалось, что приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали из России.

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