Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев назван первой звездой игрового дня в НХЛ

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отметили лучших игроков завершившегося игрового дня.
Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев назван первой звездой игрового дня в НХЛ
  • © Reuters

Первой звездой был признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам и помог своей команде одержать крупную победу над «Вегас Голден Найтс» (5:0).

Вторым стал форвард «Виннипег Джетс» Майк Шайфли. На его счету дубль в матче с «Анахайм Дакс» (3:2).

Третьей звездой признан нападающий «Аризона Койотс» Конор Гарланд, забросивший шайбу и реализовавший победный буллит в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б).

Ранее сообщалось, что два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ.

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