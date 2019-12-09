Два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс».
Два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в пригороде Лас-Вегаса, завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Заброшенные шайбы в матче на счету Артемия Панарина, Криса Крайдера, Джекоба Трубы, Йеспера Фаста и Мики Зибанеджада.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 38 бросков по своим воротам. Форвард команды Артемий Панарин набрал два очка (1+1). Ещё один игрок «Нью-Йорка» Павел Бучневич и защитник «Вегаса» Илья Любушкин не отличились результативными действиями.

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