«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в НХЛ, Бобровский отразил 30 бросков
Встреча, проходившая на арене «Би-Би-энд-Ти Центр» во Флориде, завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Пантерз» забрасывали Кейт Яндл, Александр Барков, Майк Мэтисон, Бретт Конолли и Фрэнк Ватрано. Единственная шайба гостей на счету Кевина Лабанка.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31-го. Форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ.