«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в НХЛ, Бобровский отразил 30 бросков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, проходившая на арене «Би-Би-энд-Ти Центр» во Флориде, завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Пантерз» забрасывали Кейт Яндл, Александр Барков, Майк Мэтисон, Бретт Конолли и Фрэнк Ватрано. Единственная шайба гостей на счету Кевина Лабанка.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31-го. Форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ.

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