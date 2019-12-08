Карпин считает, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин считает, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак»
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«Прежде всего счёт понравился. Мы уже говорили, что были хорошие игры, но мы не добивались нужного результата в предыдущих матчах. Первый тайм понравился, а во втором мы подустали, не могли держать высокий темп. Слава богу, всё удачно сложилось. Незабитый пенальти, может, даже помог. При счёте 2:0 могли расслабиться. Такой счёт скользкий», — приводит слова Карпина Sport24.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:4 в пользу «Ростова», который благодаря такому результату поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее Доменико Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны «Спартака» в матче с «Ростовом».

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