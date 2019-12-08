Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны «Спартака» в матче с «Ростовом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему полузащитник Алекс Крал играл в центре обороны в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны «Спартака» в матче с «Ростовом»
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«Я попытаюсь объяснить наш замысел. Мы знали, что «Ростов» прессингует высоко тремя форвардами. Поэтому мы решили выходить из-под прессинга, создавая преимущество — четыре против трёх. Считаю, Алекс в этом плане провёл хорошую игру. Все знают, что Самуэль  Жиго и Илья Кутепов были дисквалифицированы. Повторю, Крал сыграл хорошо», — приводит слова  Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что не считает, что смена тактической схемы игры и игра футболистов на новых для них позициях являются проблемой для команды.

«У нас молодые голодные футболисты. Считаю, что для них не проблема запомнить и усвоить другую позицию», — добавил специалист.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:4 в пользу «Ростова», который благодаря такому результату поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее сообщалось, что Тедеско назвал сумасшествием проигранный матч РПЛ с «Ростовом».

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