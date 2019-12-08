Карпин оценил выступление «Ростова» в первой части сезона РПЛ на четвёрку

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о турнирном положении команды по итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин оценил выступление «Ростова» в первой части сезона РПЛ на четвёрку
  • РИА Новости

«Если мы в группе лидеров, то, значит, всё более-менее. Меня спрашивали, ожидал ли я такого результата в этом году от этой команды. Я сказал, что нет. Мы идём с опережением графика. Мы за лето поменяли даже не схему, а философию игры. И чтобы это сразу приносило результат — понятно, что я не ожидал. Команде можно поставить твёрдую четвёрку. Был неудачный отрезок с точки зрения результата», — приводит слова Карпина Sport24.

По итогам 19 туров Ростов набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая московские ЦСКА и «Локомотив», имеющие в своём активе также по 34 очка по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Карпин высказал мнение, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак».

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