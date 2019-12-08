Глава ФТАР: отсутствие герба не поможет борьбе с допингом

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение о возможном запрете для российских спортсменов выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.

«Конечно, мы бы хотели выступить под своим флагом, потому что любим и гордимся своей страной. Это же касается и гимна. Отсутствие герба не поможет борьбе с допингом. В 2018 году нас не пустили на детскую Олимпиаду за события 10-летней давности. А ведь тогда эти атлеты даже не ходили в зал. А такая возможность предоставляется раз в жизни», — заявил Агапитов RT.

Ранее он назвал несправедливыми возможные санкции WADA в отношении России.