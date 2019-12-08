Глава ФТАР назвал несправедливыми возможные санкции WADA в отношении России

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение о справедливости возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Глава ФТАР назвал несправедливыми возможные санкции WADA в отношении России
  • РИА Новости

«Я отвечаю исключительно за тяжёлую атлетику. Но могу сказать, что предварительные рекомендации абсолютно несправедливы по отношению к нам. Такое ощущение, что во вмешательстве в базу данных обвиняют тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Даже если это и имело место быть, то мы в этом не участвовали», — заявил Агапитов RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADA.

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