Глава ФТАР назвал несправедливыми возможные санкции WADA в отношении России

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение о справедливости возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Я отвечаю исключительно за тяжёлую атлетику. Но могу сказать, что предварительные рекомендации абсолютно несправедливы по отношению к нам. Такое ощущение, что во вмешательстве в базу данных обвиняют тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Даже если это и имело место быть, то мы в этом не участвовали», — заявил Агапитов RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADA.