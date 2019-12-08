Пахноцкая: РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не согласится с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае отстранения России от международных соревнований.

«Я на 95% уверена, что решение не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию. Мы со своей стороны изучаем возможность воспользоваться правом не согласиться с вердиктом исполкома», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

По её словам, помощь российским спортсменам является главной задачей РУСАДА. При этом она отметила, что РУСАДА уже сделало всё возможное для предотвращения возможных санкций.

«Сейчас мы хотим попытаться использовать последнюю возможность, чтобы минимизировать негативные последствия решения исполкома WADA для наших честных спортсменов», — добавила Пахноцкая.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что решение исполкома WADA о российском спорте может быть обжаловано в CAS.