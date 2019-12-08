Поздняков заявил, что решение исполкома WADA о российском спорте может быть обжаловано в CAS
«На ближайшем заседании наблюдательный совет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома WADA или нет. По результатам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с постановлением исполкома WADA вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, и заинтересованными сторонами процесса будут выступать в таком случае ОКР и Паралимпийский комитет России. После принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, и в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги», — написал Поздняков в Instagram.
Исполком WADA огласит решение относительно российского спорта 9-го декабря. Комитет по соответствию рекомендовал данной организации отстранить Россию от крупных соревнований на четыре года.
Ранее Олимпийский саммит осудил действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории.