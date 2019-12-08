Поздняков заявил, что решение исполкома WADA о российском спорте может быть обжаловано в CAS

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о возможной реакции его организации, а также Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно возможного отстранения России от крупных международных соревнований.

«На ближайшем заседании наблюдательный совет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома WADA или нет. По результатам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с постановлением исполкома WADA вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, и заинтересованными сторонами процесса будут выступать в таком случае ОКР и Паралимпийский комитет России. После принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, и в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги», — написал Поздняков в Instagram.

Исполком WADA огласит решение относительно российского спорта 9-го декабря. Комитет по соответствию рекомендовал данной организации отстранить Россию от крупных соревнований на четыре года.

Ранее Олимпийский саммит осудил действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории.