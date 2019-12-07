Олимпийский саммит осудил действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории

Участники олимпийского саммита, прошедшего в швейцарской Лозанне, осудили действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории, переданных Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Участники дискуссии решительно осудили действия лиц, ответственных за манипулирование данными базы московской антидопинговой лаборатории до их передачи WADA в январе 2019 года. Было решено, что это нападение на спорт и что эти действия должны привести к самым жёстким санкциям в отношении виновных», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Международного олимпийского комитета.

Участники также подчеркнули, что в конечном итоге должно быть достигнуто полное правосудие.

«Виновные должны быть надлежащим образом наказаны, а невиновные — полностью защищены», — подытожили на саммите.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что участники олимпийского саммита выразили озабоченность растущей политизацией спорта.