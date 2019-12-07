Олимпийский саммит осудил действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории
- РИА Новости
«Участники дискуссии решительно осудили действия лиц, ответственных за манипулирование данными базы московской антидопинговой лаборатории до их передачи WADA в январе 2019 года. Было решено, что это нападение на спорт и что эти действия должны привести к самым жёстким санкциям в отношении виновных», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Международного олимпийского комитета.
Участники также подчеркнули, что в конечном итоге должно быть достигнуто полное правосудие.
«Виновные должны быть надлежащим образом наказаны, а невиновные — полностью защищены», — подытожили на саммите.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что участники олимпийского саммита выразили озабоченность растущей политизацией спорта.