Участники олимпийского саммита выразили озабоченность растущей политизацией спорта

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Участники олимпийского саммита, прошедшего в швейцарской Лозанне, выразили обеспокоенность в связи с ростом политизации спорта.
Участники олимпийского саммита выразили озабоченность растущей политизацией спорта
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Участники выразили серьёзную обеспокоенность по поводу растущей политизации спорта. Есть примеры, когда правительства призывают спортсменов и команды не участвовать в соревнованиях в конкретных странах, к бойкотам, не выдают визы спортсменам, желающим участвовать в международных соревнованиях, оказывают сопротивление поднятию определённых национальных флагов и исполнению государственных гимнов, вмешиваются в действия национальных спортивных органов. Всё это неуважение к политическому нейтралитету спорта. Растущая политизация спорта не позволяет событиям, таким как Олимпийские игры или чемпионаты мира, реализовывать свою миссию», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Международного олимпийского комитета.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК будет обязан следовать решению WADA по России.

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