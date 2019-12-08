В «Сочи» сообщили о назначении Федотова
- РИА Новости
По словам Рубашко, которые передаёт РИА Новости, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.
Предыдущим клубом Федотова был «Оренбург», который он возглавлял с лета 2017 года и который под его руководством пробился из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона занял седьмое место.
«Сочи», проводящий дебютный сезон в РПЛ, по итогам 18 туров занимает последнее, 16-е место, набрав 15 очков.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды.