В «Сочи» сообщили о назначении Федотова

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.

По словам Рубашко, которые передаёт РИА Новости, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Предыдущим клубом Федотова был «Оренбург», который он возглавлял с лета 2017 года и который под его руководством пробился из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона занял седьмое место.

«Сочи», проводящий дебютный сезон в РПЛ, по итогам 18 туров занимает последнее, 16-е место, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды.