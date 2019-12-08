В «Сочи» сообщили о назначении Федотова

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.
В «Сочи» сообщили о назначении Федотова
  • РИА Новости

По словам Рубашко, которые передаёт РИА Новости, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Предыдущим клубом Федотова был «Оренбург», который он возглавлял с лета 2017 года и который под его руководством пробился из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона занял седьмое место.

«Сочи», проводящий дебютный сезон в РПЛ, по итогам 18 туров занимает последнее, 16-е место, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды.

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