Агапитов ответил, верит ли он в манипуляции с данными московской лаборатории

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) рассказал, верит ли он, что российские власти проводили манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории, в которых российскую сторону обвиняет Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Возникает ряд вопросов. Если махинации происходили, то откуда уже имеющиеся обвинения в адрес наших тяжелоатлетов? Получается, вмешательство было не очень эффективным? Когда я стал президентом ФТАР, руководящий и тренерский составы сменились на 99%. Мы проделали глобальную работу, проанализировали прошлые ошибки, усилили слабые места, создали самую передовую антидопинговую систему и на сегодняшний день являемся примером для подражания для большинства организаций по всему миру. Это было отмечено и исполкомом IWF, и Министерством спорта России, и другими национальными федерациями», — рассказал Агапитов RT.

Ранее он заявил, что считает несправедливыми возможные санкции WADA в отношении России.