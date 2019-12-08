Российские команды завоевали золото и серебро в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Российские лыжники одержали победу в мужской эстафете 4 x 7,5 км на первом этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Российские команды завоевали золото и серебро в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам
  • РИА Новости

Гонку выиграла вторая команда сборной России в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебро завоевала первая команда России (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко), отстав от победителей на 1,3 секунды.

Третье место заняли норвежцы (+8,9).

Ранее норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить