Российские команды завоевали золото и серебро в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
Гонку выиграла вторая команда сборной России в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды.
Серебро завоевала первая команда России (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко), отстав от победителей на 1,3 секунды.
Третье место заняли норвежцы (+8,9).
Ранее норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере.