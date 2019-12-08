Российские команды завоевали золото и серебро в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

Российские лыжники одержали победу в мужской эстафете 4 x 7,5 км на первом этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

РИА Новости

Гонку выиграла вторая команда сборной России в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды. Серебро завоевала первая команда России (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко), отстав от победителей на 1,3 секунды. Третье место заняли норвежцы (+8,9). Ранее норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере.