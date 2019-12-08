Норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, Россия — шестая
- © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Хозяйки соревнований выиграли гонку с результатом 1 час 2 минуты 22,4 секунды.
Вторыми стали представительницы США с отставанием 48,9 секунды, а тройку лучших замкнула Швеция (+1:19,7).
Российская команда в составе Лидии Дуркиной, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко заняла шестое место.
Ранее Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере.