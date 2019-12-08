Норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, Россия — шестая

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Сборная Норвегии в составе Майкен Касперсен Фаллы, Астрид Якобсен, Терезы Йохауг и Хейди Венг одержала победу в эстафете 4 x 5 км на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, Россия — шестая
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Хозяйки соревнований выиграли гонку с результатом 1 час 2 минуты 22,4 секунды.

Вторыми стали представительницы США с отставанием 48,9 секунды, а тройку лучших замкнула Швеция (+1:19,7).

Российская команда в составе Лидии Дуркиной, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко заняла шестое место.

Ранее Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере.

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