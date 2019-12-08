Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной

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Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.
Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной
  • РИА Новости

«Как я уже говорила, телевизионная картинка иногда может давать искажённое впечатление. Но Алина выглядит не толстой, а женственной. Да, она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдёт, у всех появится вес, и мы будет говорить то же самое про остальных. Спрашивать: «А где же четверные»? Но это нормально», — заявил Бутырская в интервью RT.

По словам прославленной спортсменки, у Загитовой произошли серьёзные изменения в психологическом плане. 

«Ей надо понять, для чего она катается. Потому что другие рвут и мечут, а она уже всё выиграла, всего достигла», — добавила Бутырская.

Ранее она рассказала, в чём кроются причины неудач Загитовой.

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